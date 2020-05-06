Названа причина введения режима ЧС в России

Поскольку для борьбы с коронавирусом уже приняты самые решительные меры, эксперты не исключают введения режима ЧС в России. При этом объявить об этом могут уже в ближайшее время, считают специалисты.

Военный эксперт Алексей Леонков в своем-телеграм канале "Мадуро – не дура" рассказал о вероятности введения режима ЧС в России начиная с Москвы. По его словам, обеспечивать порядок в таком случае будут МЧС и Росгвардия.

Эксперт подчеркнул, что ввест режим ЧС в России можно только в том случае, если решение будет принято на уровне президента страны. Он отметил, что статистика показывает устойчивый рост числа заразившихся коронавирусом.

Главной причиной введения режима ЧС в России может стать неспособность глав регионов самостоятельно справиться с проблемой. "Если выяснится, что весь арсенал мер принят и при этом не достигнут результат, то да, скорее всего, вопрос будет стоять именно так", – цитирует "Царьград" Алексея Леонкова.

Эксперт не исключил, что о подготовке к режиму ЧС в России может стать известно уже в ближайшее время. Он напомнил, что очередное обращение Владимира Путина к россиянам по ситуации с коронавирусом в стране запланировано на 6 мая 2020 года.

Кто-то ждет от российского лидера слов о возможном ослаблении карантина. Менее оптимистично настроенные эксперты не исключают, что итогом выступления Владимира Путина может стать режим ЧС в России или ее отдельных регионах.

Есть вероятность и того, что никаких резких перемен не произойдет. Власти приняли действенные меры для борьбы с коронавирусом в России, а значит, что людям остается только ждать, пока они сработают.