Стала известна причина высокой смертности у мужчин от коронавируса

Испанский нейробиолог Диего Редолар заявил, что курение может являться одной из причин, по которой у мужчин с коронавирусом чаще наблюдаются осложнения, чем у женщин. Смертность от COVID-19 среди представителей сильного пола фиксируется в 2,5 раза чаще.
Он отметил, что в Испании из-за уханьской заразы скончались восемь процентов мужчин, а женщин – всего четыре процента. Именно этот факт наталкивает эксперта на мысль, что причиной таких показателей может быть в том числе табакокурение.
Однако можно и сомневаться в доводах нейробиолога. Согласно данным, которые опубликованы французским Институтом Пастера, среди 350 пациентов находившихся в тяжелом состоянии курили лишь 4,4 процента.
Об этой статистике знает и Редолар. Однако специалист не отказывается от своих слов. Ведь курение в любом случае вредно для здоровья. Именно из-за сигарет возрастает риск появления осложнений, пишет РИА Новости.
Напомним, во всем мире количество зараженных коронавирусом превысило 3,7 миллиона. От COVID-19 умерли свыше 258 тысяч человек, выздоровели – 1,2 миллиона.
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