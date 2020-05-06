В Москве резко возросло количество смертей от коронавируса

Столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом опубликовал новые данные о погибших. За последние сутки в Москве от COVID-19 скончались еще 50 человек, что значительно больше показателей нескольких предыдущих дней.

У всех погибших был положительный тест на коронавирус. Также пациентам была диагностирована пневмония, сообщили столичные власти.

Напомним, что остановить распространение коронавируса в Москве пока не удалось. По данным на раннее утро 6 мая, в столице от COVID-19 лечатся больше 80 тысяч человек, выздоровели 7,8 тысячи. Всего с начала эпидемии в столице от этого заболевания погибли более 800 человек. В городе введен строгий режим самоизоляции, гражданам предписано не покидать дома без особой необходимости.