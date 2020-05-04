Коронавирус опасен для всех органов человека

Согласно последним клиническим исследованиям, коронавирус может вывести из строя любой орган человека. Большинство пациентов, подхватившие COVID-19, страдают из-за пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома, заболевания типа ОРВИ, поражения сосудов и нервной системы. Негативному воздействию подвергаются и другие внутренние органы.
Нередко регистрируются случаи, когда у зараженного коронавирусом человека не проявляются симптомы. При этом, он все равно распространяет уханьскую заразу.
Эксперт также сообщил, что у 90% пациентов диагностируют пневмонию, у 50% заболевших проявляется синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания, у 15% – наблюдается повреждение почек, у 20% – повреждение миокарда.
Напомним, в России за два месяца зафиксировано свыше 145 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались от COVID-19 более 1,3 тысяч человек, выздоровели – 18,1 тысяч. Во всем мире число заразившихся коронавирусом превысило 3,5 миллиона. Смертность составляет почти 7%.
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