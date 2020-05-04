Более 10 тысяч заразившихся: коронавирус в России не отступает

За прошедшие сутки инфекцию подхватили 10 581 человек. Новые случаи заражения были зарегистрированы в 82 регионах страны. Выздоровели 1 456 пациентов, скончались 76 россиян.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 5 795. За столицей следует Московская область с 803 инфицированными. На третьем месте Санкт-Петербург, где заболели 317 жителей.
Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в России составляет 145 268, передает телеканал "360". За весь период зарегистрировано 1 356 летальных исходов. Из больниц выписались 18 095 граждан.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила возможность продления карантина после 12 мая. По словам специалиста, если россияне сейчас начнут массово нарушать режим самоизоляции, то ограничительные меры будут ужесточены.
Отметим, сейчас Россия занимает седьмое место в мире по числу инфицированных. Лидером списка по-прежнему остается США, где коронавирусом заразились более одного миллиона человек. На втором месте находится Испания с 247 тысячами заболевших, на третьем – Италия с 210 тысячами пациентов.
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