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Коронавирус

С чего начинается коронавирус? Названы самые ранние симптомы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Какие симптомы коронавируса появляются первыми? На этот вопрос ответил врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.
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Во время беседы с телеканалом "Звезда" эксперт назвал симптомы коронавируса, которые чаще появляются у заболевших в первые дни.

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Итак. Чтобы распознать COVID-19, необходимо внимательно относиться к самочувствию. Например, первым признаком уханьской заразы может быть состояние, близкое к ломке, если накануне человек не употреблял спиртные напитки. Также стоит бить тревогу при слабости, тяжести, боли в глазах и утомляемости. Повышенная температура не всегда является основным симптомом, она может и вовсе не проявляться.

После этого инфекция добирается до глотки и гортани. Появляется першение в горле. Если ощущаются спазм и удушье, значит коронавирус уже в трахее. А когда COVID-19 опускается в бронхи, человек испытывает асфиксию и нехватку воздуха. При этих симптомах нужно немедленно вызывать скорую помощь.

Напомним, недавно специалист заявил, что еще одним признаком коронавируса является изменение вкусовых ощущений. Мол, этот симптом является главным.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Тем временем в России выявлено почти 135 тысяч случаев заражения COVID-19. Скончалисьболее 1,2 тысяч человек, выздоровели – 16,6 тысяч. Во всем мире коронавирус обнаружили у 3,5 миллионов человек.

Автор: 4 мая 2020, 12:11

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