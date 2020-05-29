Коронавирус в России: за сутки выявлено 8 572 зараженных

За последние сутки коронавирус в России был выявлен у 8 572 человек в 84 регионах. Из них почти 40% не имели симптомов. За тот же период вылечились 8 264 пациента.
В Москве за истекшие сутки выявили 2 332 инфицированных. В Московской области – 773, в Санкт-Петербурге – 369.
Общее число заболевших коронавирусом в России на 29 мая составило 387 623. Выздоровели 159 257 человек, зафиксировано 4 374 летальных исхода.
Напомним, что в Москве до 14 июня действует режим самоизоляции. Тем не менее 1 июня открываются непродовольственные магазины и службы быта.
Жителям столицы разрешат гулять в парках, скверах, на улицах и других городских локациях. При этом граждане должны ориентироваться на график дома, где они зарегистрированы, а не где проживают в текущий момент.
В Московской области 1 июня станут доступными многофункциональные центры и парки, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Спортивные и детские площадки открывать пока не планируется, с возобновлением работы торговых центров, кафе и ресторанов также решили повременить.
Тем временем в Севастополе открываются заведения общепита с летними верандами. Заработают фитнес-центры и спортивные секции, ранее закрытые из-за коронавируса. Также горожанам разрешено посещать парки и набережные, открывается сезон прогулок на маломерных судах.
Популярные темы форума
Отличницы знают толк в жизни
Ушел к проститутке
Мужик из интернета
Кого из звезд хотелось бы убрать?
Что думаете о второй волне коронавируса?
Мать алкоголичка
Муж дает 300 рублей в день
Кто должен платить?
Как вы думаете? Это же недопустимо!
Предложил стать его второй женой