Роспотребнадзор: человек может заразить кошку коронавирусом

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что коронавирус может передаваться от человека к кошке. В то же время инфицированный домашний питомец не может заразить своего хозяина.
По словам экспертов, за весь период пандемии было зафиксировано семь случаев заболевания кошек COVID-19. Заразившимся коронавирусом хозяевам рекомендуют поручить уход за питомцем другим членам семьи.
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