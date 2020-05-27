В Петербурге скончалась беременная иностранка с коронавирусом

В Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга скончалась 34-летняя иностранная гражданка с COVID-19. Отмечается, что она находилась на последних сроках беременности.
В городском комитете по здравоохранению уточнили, что женщина умерла 21 мая. Точная причина смерти будет названа после получения результатов вскрытия, сообщает газета "Петербургский дневник".
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