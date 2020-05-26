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В Минздраве заявили о скачке смертности среди россиян

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Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн сообщил о скачке смертности среди россиян трудоспособного возраста. За три месяца текущего года в стране умерло больше трудоспособных граждан, чем за весь 2019 год.

По данным Брюна, за прошедший год скончались 36 584 жителей в данной возрастной категории, в то время как за три месяца 2020 года скончались 37 346 человек. При этом эксперт предположил, что причиной такой тенденции мог стать не только коронавирус COVID-19, но и пагубные привычки, среди которых выделяется злоупотребление алкоголем.

Автор: 26 мая 2020, 12:15 Источник: Национальная служба новостей ✓ Надежный источник

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