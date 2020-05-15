Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

Правительство Словении объявило об окончании эпидемии коронавируса в стране. О победе над COVID-19 сообщил премьер-министр Янез Янша в пятницу, 15 мая.
При этом, как отметили власти Словении, ряд ограничительных мер останется в силе, так как опасность распространения инфекции остается. В частности, в стране будут по-прежнему запрещены массовые мероприятия и сохранены требования соблюдения социальной дистанции.
Напомним, 16 марта в Словении были введены карантинные меры. За весь период коронавирусом заразились 1 464 человека, 103 из них скончались, передает "Царьград".
Популярные темы форума
хочу в Америку
Сестер Хачатурян могут отпустить? Убийство или самооборона?
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
"врач" из америки
Форум
Жара убивает в коронавирус
Песков заболел коронавирусом
Помогите выбрать имя
Жениться на женщине с детьми?
Есть идеи?