Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

Правительство Словении объявило об окончании эпидемии коронавируса в стране. О победе над COVID-19 сообщил премьер-министр Янез Янша в пятницу, 15 мая.

При этом, как отметили власти Словении, ряд ограничительных мер останется в силе, так как опасность распространения инфекции остается. В частности, в стране будут по-прежнему запрещены массовые мероприятия и сохранены требования соблюдения социальной дистанции.

Напомним, 16 марта в Словении были введены карантинные меры. За весь период коронавирусом заразились 1 464 человека, 103 из них скончались, передает "Царьград".