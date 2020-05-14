Придет в каждую семью: озвучен пугающий прогноз о коронавирусе в России

Движение СOVID-диссидентов начало набирать обороты по всему миру после того, как из-за эпидемии в разных странах начали вводиться ограничения. Некоторые люди отказались верить, что болезнь настолько опасна, что ради спасения от нее необходимо уничтожать глобальную экономическую систему и ставить на грань выживания малый и средний бизнес.
Другие и вовсе являются сторонниками заговора о том, что коронавируса не существует и все это лишь часть глобального сговора ради порабощения простых людей. Как бы то ни было, СOVID-диссиденты выступают против ограничительных мер. Нашлись такие и в России.
Георгий Сапронов назвал такое отношение людей к коронавирусу бравадой. Он выразил уверенность, что это связано с тем, что людей эта напасть пока не коснулась, поэтому они имеют о ней самые туманные представления.
"Но скоро... возможно, как и на войне, в каждую семью, в каждый дом придет COVID", – предупредил врач-инфекционист. И в том случае, если это страшное предсказание сбудется, люди смогут лично рассказать таким СOVID-диссидентам о своих впечатлениях от болезни.
Напомним, коронавирус в России к 14 мая успел затронуть 252 272 человек. Выздороветь к этому времени успели 2 308 пациентов. В стране зафиксировано 53 547 летальных случаев.
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