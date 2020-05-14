Придет в каждую семью: озвучен пугающий прогноз о коронавирусе в России

Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов озвучил пугающий прогноз о распространении коронавируса в России. Он заметил, что некоторые люди чувствуют некую браваду, поскольку лично еще не столкнулись с эпидемией.



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