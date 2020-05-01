Россиян напугали продлением карантина из-за коронавируса после 11 мая

Президент Владимир Путин в недавнем обращении продлил карантин из-за коронавируса в России до конца майских праздников. Но это еще не конец: глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничительные меры могут остаться и после 11-го числа.



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