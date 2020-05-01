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Коронавирус

Россиян напугали продлением карантина из-за коронавируса после 11 мая

Продление карантина из-за коронавируса. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Владимир Путин в недавнем обращении продлил карантин из-за коронавируса в России до конца майских праздников. Но это еще не конец: глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничительные меры могут остаться и после 11-го числа.
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Руководитель федерального ведомства объяснила, при каких условиях власти могут пройти на продление карантина из-за коронавируса в России. Такое решение будет принято, если граждане будут нарушить режим самоизоляции, объяснила она.

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Общая карантина по соблюдению гражданами ограничительных мер будет ясна ближе к концу майских праздников. Решение о продлении карантина и усилении ограничительных мер власти примут к 12 мая, сказала Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путина" на телеканале "Россия-1".

Ранее руководитель Роспотребнадзора рассказала о первых мерах по ослаблению карантина. Преждле всего гражданам разрешат небольшие прогулки по два-три человека и занятия спортом на свежем воздухе, сообщила она.

На постепенную отмену карантина в России власти пойдут при условии улучшения эпидемиологической ситуации. Пока же происходящее не внушает оптимизма. За последние сутки в нашей стране установлен очередной рекорд по числу заразившихся коронавирусом – 7993 человека. Таким образом, число заболевших превысило 114 тысяч.

Лидером по числу заболевших остается Москва. За истекшие сутки коронавирус выявлен у 3561 жителя столицы. На втором месте по темпам распространения инфекции Московская область, на третьем – Санкт-Петербург.

Не обошел стороной COVID-19 даже членов правительства. Накануне стало известно о заражении премьер-министра Михаила Мишустина. Главу правительства госпитализировали, его обязанности будет временно исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Автор: 1 мая 2020, 16:36

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