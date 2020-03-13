Врачи сообщили о новой "эпидемии" в России

Российские врачи заявили о начале "эпидемии ожирения" в стране. Медики отмечают, что лишний вес имеют более 50% граждан от 30 лет, сообщает телеканал "Царьград".
По словам специалистов, свыше четверти россиян страдают от ожирения. Виной тому высококалорийная пища и малоподвижный образ жизни. На появление лишнего веса также оказывает влияние нехватка витаминов и полезных минералов.
Популярные темы форума
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?
И кто такая Лиона? Ваше мнение.
Цветы - подарок или самый простое решение под праздник
Одиночество- <цензура>!
Алла Львовна Пугачева, с праздником!
Чего боится коронавирус?
Лиона-хамелиона
Жизнь в России
Голосуем! Кто лучший мужчина в шоу-бизнесе?