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Здоровье

Нейробиолог рассказал о серьезной опасности короткого сна

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Нейробиолог РАН Владимир Дорохов рассказал, чем чревато сокращение времени сна. В современном мире многие прибегают к этому, чтобы успеть больше сделать, сообщает телеканал "360".

Дорохов указал на научные работы, результаты которых свидетельствуют о том, что недостаток сна может сократить продолжительность жизни на 15 лет. По словам специалиста, из-за недосыпа в организме происходят нарушения, которые причиняют вред. Эксперт напомнил, что длительность здорового сна составляет восемь часов в сутки. Лишь в редких случаях люди могут высыпаться за меньшее количество времени. 

Автор: 19 февраля 2020, 09:16

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