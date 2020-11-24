В Минздраве заявили о массовом появлении психических заболеваний у россиян

В Минздраве России обеспокоены высоким ростом распространения психических заболеваний среди россиян на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В ведомстве также ожидают учащения попыток самоубийства и домашнего насилия.
По словам замглавы Минздрава Олега Гринева, у жителей страны все чаще диагностируют депрессию, синдромы гиперактивности и дефицита внимания. Гринев также прогнозирует, что в будущем страну ждет всплеск смертности от самых разных причин, сообщает РИА "ФАН".
Популярные темы форума
Мне 49 лет понравился молодой парень
У мужа не стоит
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
Вы счастливы?
Собака
Кастовые отношения
А вы бы позволили выйти замуж за араба?
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
Противный привкус
Почему девушки выбирают постарше?