Лукашенко назвал неожиданное лекарство от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что он лично переболел коронавирусом. При этом политик претендует на достижение, к которому уже долгое время стремятся ведущие ученые мира. Речь идет о поиске эффективного средства от COVID-19.
По словам Александра Лукашенко, лекарство от коронавируса далеко искать не надо. Для этой цели подойдет сыр, передает "Царьград". Своим открытием он поделился во время рабочей поездки в Слуцкий район во время посещения палатки с именно этим продуктом.
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