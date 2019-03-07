Раскрыт смертельный вред газировки

Чрезмерное употребление шипучих напитков может нанести серьезный вред здоровью. Ученые настаивают: газировка повышает риск сердечного приступа и инсульта.



Исследователи из больницы Святого Иосифа в Бохуме выяснили, что вредные напитки оказывают негативное влияние на пациентов, страдающих от рассеянного склероза. Опасными также являются газировка без сахара, сладкий кофе и чай.

Хроническое аутоиммунное заболевание обостряется у людей, которые регулярно употребляют сладкую шипучку. Такие пациенты чаще испытывают мышечную слабость. У них нарушаются когнитивные способности, может наблюдаться онемение конечностей.



Эксперты также узнали, есть ли связь между усилением симптомов болезни и различными продуктами. Оказалось, фрукты, овощи, красное мясо, молоко, орехи и бобы не влияют на состояние пациентов, страдающих от рассеянного склероза.

Как утверждают исследователи, полученные результаты не свидетельствуют о том, что "сода и сладкие напитки могут ухудшить состояние больных". "Но мы точно знаем, что они не имеют никакой пищевой ценности, поэтому людям с этим хроническим заболеванием лучше все же ограничить рацион", – цитирует специалиста Майера Гердинга Daily Mail. Он добавил, что ученые планируют провести еще несколько исследований.