Один из богатейших людей мира заболел раком

Стало известно об онкологическом заболевании у 85-летнего генерального исполнительного директора Las Vegas Sands Corp Шелдона Адельсона, передает телеканал "360". Он уже начал проходить курс лечения.
Побочные эффекты ограничивают его возможности для поездок и работы в обычное время, рассказали в компании. Шелдон Адельсон входит в число богатейших людей планеты.
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