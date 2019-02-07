Найден способ победить неизлечимые болезни
В исследовании приняли участие и российские специалисты. Открытие мирового масштаба сделали сотрудники Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, Института биологии развития имени Кольцова и Каролинского института в Швеции.
"Впервые в мировой науке открыт механизм специализации глиальных клеток в нейроны в раннем развитии", - цитирует ведущего автора исследования Вячеслава Дячука телеканал "360". Он пояснил, что это природный механизм потенциального восстановления нейронов. Это важно при лечении нейродегенеративных заболеваний вроде болезней Альцгеймера и Паркинсона, которые обычно поражают пожилых людей.
По словам Дячука, в ближайшее время ученые намерены провести дополнительные эксперименты с мышами для выявления деталей найденного механизма. Если за решение проблемы замещения нейронов возьмутся сразу несколько лабораторий, это приблизит ученых к применению глиальных клеток в терапии.
Отметим, что болезнь Альцгеймера приводит к смерти человека через пять-восемь лет после появления симптомов. Пока науке не удалось установить причины возникновения этого страшного недуга. Современные методы терапии позволяют смягчить симптомы болезни, но не остановить ее развитие.
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