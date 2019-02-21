Открыт простой метод борьбы со смертельной болезнью мозга
Исследования старческой деменции – в том числе болезни Альцгеймера, которые длились более 40 лет, проводили ученые Гетеборгского университета в Швеции. Ученые взяли под наблюдение 800 женщин, которые отчитывались об уровне своей умственной и физической активности.
Исследователи присуждали участницам баллы за каждый вид деятельности. Максимальная возможная оценка достигала 10 баллов. Умственная активность включала в себя чтение и письмо, посещение концертов, пение в хоре, вышивание и садоводство. Похожим образом оценивалась физическая активность.
Позже испытуемых разделили на две группы. В одну из них вошли добровольцы, набравшие не более двух баллов, а в другую – от трех до 10 баллов. Также разделили женщин на две группы в зависимости от физической активности.
За годы, которые продолжалось исследование, деменция развилась у 194 женщин. При этом у 102 из них была диагностирована болезнь Альцгеймера, у 27 – сосудистая деменция и у 41 – смешанная деменция.
Главный итог наблюдений состоял в том, что у испытуемых с высоким уровнем умственной активности риск развития болезни Альцгеймера уменьшался на 46%, а риск появление слабоумия в целом – на 34%. Не меньшую пользу приносила и физическая активность: она снижала вероятность сосудистой деменции на 52%, а смешанной деменции – на 56%, пишет EurekAlert!.
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