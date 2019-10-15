Раскрыт секрет сохранения молодости организма

По словам итальянских диетологов, главный секрет успеха заключается в правильном питании. Необходимо обогатить рацион белком, фолиевой кислотой, антиоксидантами и витаминами А и Е. Для этого следует ввести в ежедневное меню определенные продукты – "молочку", зелень, салат и свежевыжатый грейпфрутовый сок по утрам.
Сок из плода рода цитрусовых и горсть орехов на завтрак насытят организм витамином С, жирными кислотами омега-3, кальцием, антиоксидантами и минеральными солями. Кроме того, следует внимательно отнестись к количеству белка в организме. Специалисты заверяет, что необходимо потреблять не менее 1,1 грамма белка на килограмм веса. Это необходимо для сохранения мышечной массы.
К слову, высокое количество животного белка содержится в рыбе, мясе, морепродуктах, яйцах и кисломолочных продуктах. Но не стоит забывать и о растительном белке. Без него нормальное функционирование организма невозможно. Им богаты бобовые, злаковые и орехи. Стоит помнить, что для лучшего усвоения животные и растительные белки не стоит потреблять в один прием пищи.
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