Раскрыт секрет сохранения хорошего зрения

По словам представителя подразделения по предотвращению слепоты и глухоты Стюарта Кила, прежде всего надо начать проводить больше времени вне помещения. Также следует читать на расстоянии как минимум 30 сантиметров от глаз.
Эксперт заявил, что помогают сохранить зрение солнечные очки. "Это хороший способ защитить себя от иных глазных патологий. К примеру, от птеригия, когда поверхность роговицы зарастает конъюнктивом. Это связывают с пребыванием на солнце или с пылью. Ношение солнечных очков может помочь предотвратить такие вещи", – подчеркнул специалист.
"Обычно человек до последнего момента не знает о признаках, которые привели к ухудшению зрения, в частности при глаукоме или слепоте из-за диабета", – поведал Стюарт.
Особое внимание Кил уделил регулярным осмотрам у офтальмолога. В возрасте старше 50 лет врача стоит посещать раз в два года, а при наличии диабета – раз в год, сообщает Life.
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