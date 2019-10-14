Кто в группе риска больных диабетом

Врач-эндокринолог Светлана Свечкарь поведала, кто входит в так называемую группу. По ее словам, риск заболеть диабетом значительно повышается у людей за 40 лет с индексом массы тела больше 25. Конечно, существуют и дополнительные факторы. Например, малоподвижный образ жизни, повышенное артериальное давление или наличие наследственной предрасположенности.
Особое внимание специалист уделила новорожденным. Если появившийся на свет младенец весит более четырех килограммов, в группу риска попадает и малыш, и его мать.
"Если человек знает, что относится к группе риска, то он может пройти простое обследование", – объяснила Свечкарь.
Кроме того, эксперт отметила, что общий анализ крови не всегда может показать диабет. Лучше всего в этом случае сделать анализ на гликированный гемоглобин. Он покажет средний уровень сахара в крови за последние три месяца.
"Тут очень важно знать один момент, о котором мало кто говорит. В показателях лаборатории диапазон нормы по гликированному гемоглобину – 5,9. Но если у вас 5,6-5,7 – это значит, что уже запустился процесс, который может привести к сахарному диабету. Это еще не диабет, но может быть заболевание, которое относится к категории преддиабетных. Или даже скрытый диабет", - подчеркнула Светлана.
Также врач высказалась о классическом симптоме заболевания. Под ним принято понимать сильную жажду. Но, по словам Свечкарь, постоянное и непреодолимое желание пить возникает далеко не сразу - оно появляется уже на более поздних сроках, сообщает Царьград.
Популярные темы форума
Вопрос Никасу Сафронову
С каким актёром вы бы переспали?
Какое ваше отношение к Инцесту?
Когда умер мой отец
Почему рак массово съедает людей?
Админы не дают ответить
Привередливый муж
Три раза за ночь это нормально?
Самая любимая советская комедия в США
Ваше отношение к многоженству