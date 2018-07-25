Найден новый способ предотвратить ухудшение зрения

Средство в течение трех недель снижает глазное давление. Его эффект уже доказан на опытах с крысами.



Специалисты выявили средство, которое поможет в эффективном лечении глаукомы на ранней стадии, сообщает издание MedicalXress. По мнению ученых из Университетского и Имперского колледжей Лондона, пигмент куркумин, содержащийся в куркуме, показал хорошую эффективность в борьбе с болезнью.



Новый метод доставки куркумина, по утверждению экспертов, защищает нейроны сетчатки глаза от повреждения. В ходе разработок удалось создать наночастицы, содержащие пигменты с активным веществом и стабилизатором. Таким образом появилась возможность для использования куркумина в составе глазных капель. Ранее альтернативой служили таблетки, но их минус был в необходимости принимать большое количество, так как плохая растворимость пигмента могла спровоцировать отравление.

Предложенный учеными метод в 400 тысяч раз увеличил растворимость вещества, которое при этом попадает на глазные ткани, а не расходится с кровотоком по всему телу. Опыт на крысах показал, что через три недели у них снизилась скорость дегенерации сетчатки. Побочных эффектов не было выявлено.