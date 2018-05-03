Чувство вины вызывает психическую болезнь
Основным синдромом ОКР является масса беспокойных бессознательных ощущений. Сомнения, опасения, беспорядочные страхи и воспоминания могут влиять на нелогичное поведение человека. Все это может вызвать состояние внутреннего противоречия, которое оказывает пагубное влияние на психику.
Это расстройство может иметь хронический, прогрессирующий или эпизодический характер. У добровольцев, принявших участие в исследовании, наблюдался широкий спектр признаков страха перед чувством вины.
По словам специалистов, людям с ОКР присуща нерешительность, которая затрудняет им прекращение какого-либо действия. Человек с ОКР пытается все исправить и повторяет свой поступок заново, передает портал news‐medical.net. Ученые уверены, что открытие позволит распознать у человека обсессивно-компульсивное расстройство можно будет проще и быстрее.
На днях было сделано еще одно интересное открытие. Ученые из Гарвардского университета сформулировали пять условий, соблюдение которых позволит увеличить продолжительность жизни на десятилетие, сообщает Ura.ru. Правила достаточно просты: полезная пища, регулярные физические упражнения, поддержание нормального веса, отказ от курения и умеренное употребления алкоголя.
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