Грядет пик весенней аллергии

Апогей весеннего сезона аллергии (поллиноза) в Центральной России придется на 28 апреля – 10 мая. Об этом сообщила главный врач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина.

Эксперт отметила, что недуг коснется 15‐20% населения. Медик уточнила, что больше всего будет пылить береза, несколько меньше – орешник.

"Многие люди не свяжут это с аллергией – будут считать, что у них простуда, поскольку такие симптомы аллергии, как чихание, ринит и головная боль, очень похожи на проявления острого респираторного заболевания", – цитирует Наталью Ильину RT. Врач добавила, что минимальные проявления поллиноза ожидаются у людей, которые в осенне-зимний период прошли соответствующую иммунотерапию.

Если лечение не было пройдено, и стали активно проявляться симптомы аллергии, эксперт посоветовала иметь дома антигистаминные препараты второго поколения, которые не вызывают сонливости. "А в том случае, когда в период пыления растений обостряются приступы затрудненного дыхания, следует сразу идти к врачу", – рекомендовала она.

Также Ильина отметила, что на сроки и активность распространения пыльцы растений влияют погодные условия. Например, весной 2017 года концентрацию пыльцы в воздухе снизили дожди.

Поллиноз (сенная лихорадка) – это аллергическое заболевание, возникающее у людей с повышенной чувствительностью к некоторым видам пыльцы. В основном аллергию вызывает пыльца ветроопыляемых растений.

Деревья, злаковые и сорные травы выбрасывают пыльцу в огромных количествах, она легко поднимается, далеко разносится даже слабым ветром и долго висит в воздухе. На пыльцу плодовых деревьев, кустарников и декоративных цветов аллергия возникает крайне редко.