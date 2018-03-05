Раскрыт способ остановить смерть мозга

Эксперты из неврологической клиники Шарите в Берлине исследовали явление, происходящее в головном мозге человека в ходе умирания. Так называемое мозговое цунами – волна уничтожения нервных клеток, которая бесконтрольно распространяется по коре полушарий и убивает нейроны, – может быть заблокировано.

В ходе наблюдений было установлено, что мозг животных около 20-40 секунд после прекращения снабжения кислородом переходит в режим энергосбережения, тогда как нервные ткани перестают быть активными. Через несколько минут после этого нейроны уже не могут выполнять свои функции.

Таким образом, происходит распространение волны, уничтожающей клетки головного мозга, что сопровождается выбросом токсичных веществ и гибелью нейронов, сообщает издание Science Alert. Медики исследовали "мозговое цунами" у пациентов, у которых была диагностирована смерть мозга. Эксперты пришли к заключению, что волна деполяризации может быть заблокирована без вреда для нейронов. В этом случае станет возможно предотвратить гибель нейронов до того момента, как клетки начнут погибать от окончательного уничтожения.

Как сообщают медики, пациентам с риском повреждения головного мозга, вызванным церебральной ишемией или другими видами инсульта, результаты исследования могут однажды спасти жизнь. При этом эксперты предупредили, что требуется гораздо больше времени на дополнительное изучение вопроса, прежде чем врачи смогут применить эти открытия на практике. "Знание процессов, связанных с распространением деполяризации, имеет основополагающее значение для разработки дополнительных стратегий лечения, направленного на увеличение выживаемости нервных клеток, когда нарушается кровоснабжение мозга", – резюмирует сказанное руководитель экспертной группы.

