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Здоровье

Как правильно полоскать горло

Фото: www.globallookpress.com
Осень раскинула свои холодные сети и, возможно, уже успела взять кого-то за горло. Перед основным сезоном простуд полезно узнать, а так ли чудодейственны полоскания, как их нам навязывают мамы и бабушки с самого детства. 
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О секретах эффективного полоскания и о случаях, когда таким способом лечить горло не имеет смысла, Дни.ру рассказал врач отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. 

Полоскание горла – это хорошая вспомогательная методика к основному лечению, позволяющая снять неприятные симптомы. Идеально, если человек начинает полоскать горло в самом начале заболевания, при первых признаках дискомфорта. Тогда будет максимальный эффект от этих процедур. Но полоскание абсолютно бесполезны, если у человека пропадет голос частично или полностью, когда он изменяется, и развивается ларингит.

Рассасывание препаратов, орошение и тем более полоскание – все это останавливается на уровне задней стенки глотки, а нужно уже поводить вливание в гортань, что может сделать только доктор. Полоскания не эффективны, когда у пациента в толще небных миндалин есть так называемый казеозный детрит. Пациент пытается выполоскать пробки в небных миндалинах, но вероятность такого исхода очень низкая. Эффективно в этом случае промывание в кабинете у лор-врача, а полоскание будут лишь немного снимать отек и воспаление на задней стенке глотки.  

Фото: www.globallookpress.com

Как правильно полоскать? Чтобы эффект от процедур был ощутимее, нужно не забывать ряд нехитрых, но важных правил:

  • Для раствора, который каждый раз должен быть свежим, всегда нужно использовать теплую кипяченую воду.
  • При полоскании нужно использовать от полстакана до стакана воды в зависимости от степени выраженности боли в горле и самого лекарственного препарата.
  • Не стоит набирать слишком много жидкости в рот. Набрав глоток, нужно полоскать не менее 5-10 секунд. Сплюнуть и набрать следующий глоток.
  • После полоскания нельзя ни есть, ни пить, ни курить от 30 минут до часа. Иначе эффекта от полоскания не будет. Сначала нужно поесть, дать пищи улечься минимум минут 15, чтобы избежать рвотного рефлекса при процедуре.
  • Нельзя делать одна за одной процедуры полоскания, рассасывания таблеток, орошения горла и так далее, так как наслаивается химия лекарственных препаратов и для организма это слишком большая атака. Перерыв между каждой процедурой должен составлять 10-15 минут.
  • Чтобы смягчить горло и избежать пересушивания задней стенки глотки, после полоскания минут через 30, можно выпить теплого молока с добавлением 1/5 чайной ложки сливочного масла.

Полоскания эффективны и для взрослых, и для детей. Пока ребенок не может полоскать, на помощь приходят антисептики в виде капель и аэрозолей. Но чем раньше вы научите свое чадо совершать характерные для полоскания действия, тем легче вам будет его лечить. Хотя всегда стоит помнить, что на полоскание бывает аллергия. Глотка может начать резко отекать и понадобится экстренная помощь. Нужно знать на что у вас аллергия и быть осторожнее с травяными растворами для полоскания.

Вот несколько самых эффективных и проверенных растворов для полоскания.

Вода, сода и йод. При остром воспалении задней стенки глотки, действительно, очень неплохо помогает раствор: стакан кипяченой вода с ложкой соды, которая обладает абсорбирующим действием, и капля йода, выступающего антисептиком. Чайная ложка соды – для ребенка, десертная – для подростка, столовая – для взрослого человека на объем 200 мл воды. Такое полоскание можно проводить два, максимум три раза в день. Если больше, то будет возникать сухость горла.

Фурацилин. Таблетки лучше бросать если не в кипяток, то в очень горячую воду, и ждать пока они растворятся. Две таблетки на стакан воды. Вариант такого полоскания тоже неплох, но недавнее исследование показало, что фурацилин сам по себе может служить питательной микрофлорой для бактерий. Слишком увлекаться им не нужно. Раньше, когда у нас микрофлора была не избалована, такое полоскание помогало хорошо.

Аптечные антисептики. Полоскать можно: вода, плюс добавление антисептиков на водной основе (Мирамистин, Хлоргексидин, Диоксидин). Разведение зависит от каждого конкретного препарата, важно не пересушить заднюю стенку гортани. Это очень эффективный и хороший вариант полоскания, но он все-таки требует предварительной консультации с врачом, что именно и сколько раз в день применять.

Перекись водорода. Очень хорошо смягчает заднюю стенку глотки трехпроцентная перекись водорода, если есть выраженное першение и сухость в горле. На одно долгое полоскание понадобится 20 мл такой перекиси, перелитой в стакан, и еще один стакан с теплой кипяченой водой. Перекись во время процедуры будет пениться и бурлить, кроме того она оставляет горечь во рту, поэтому после нужно прополоскать горло чистой водой. Такое однократное полоскание сразу даст ощущение смягчения горла.

Фото: www.globallookpress.com

Полоскание хорошо проводить и в профилактических целях. Если у человека есть хронические заболевания, такие как хронический фарингит, хронический тонзиллит, то один раз в три-шесть месяцев можно полоскать горло пятидневным курсом, даже если горло в данный момент совсем не беспокоит.

В качестве профилактики можно рассматривать и выезд на отдых к морю. Нужно стараться делать этот как минимум раз в год, а лучше – два раза в год. Море для этих целей нужно выбирать чистое, без водорослей, вода не должна быть зеленой и неприятно пахнуть. Чем выше соленость моря, тем оно чище. Поэтому, отправляясь на морской курорт, читайте отзывы и выбирайте нецветущее море с оптимальной соленостью воды.

Слабосоленая вода будет бесполезна, сильносоленая пересушивает горло. Чтобы был эффект от морских промываний, вода должна естественным образом попадать в полость носа, носоглотки и глотки и так же естественно вытекать. В идеале вода попадает в нос, а вы ее потом выплевываете изо рта. Прыгать с вышек, тарзанок не нужно, чтобы не создавать гидравлический удар. Выбирать места для таких профилактических мер нужно безлюдные. И лучше чувствовать дно под ногами, чтобы не нахлебаться воды. И очень важный момент, если вы решили таким образом промывать нос, он не должен быть заложен. Иначе можно вызвать синусит - воспаление околоносовых пазух. Привозить с собой соленую воду и потом еще в течение года полоскать горло – это утопия. Такая вода нестерильна, она быстро испортится.

6 ноября 2018, 15:22

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