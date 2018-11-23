Найдено лекарство от старения

Специалисты Питтсбургского университета научились возвращать дряхлеющие мышцы к изначальному уровню работоспособности. Исследователи выяснили, почему по мере старения они теряют способность к заживлению.

Оказалось, что причиной этого процесса является понижение активности белка клото. Ученые испытали препарат, способный улучшить мышечную регенерацию.

В результате эксперимента повышенная активность данного белка увеличивала срок жизни подопытных мышей. Дефицит же клото ускорял старение. Было доказано, что молекула защищает мозг от воспалений и предотвращает развитие старческих заболеваний центральной нервной системы, сообщает MedicalXpress.

В ходе исследования специалисты проверяли на животных белковую терапию, давая им препарат SS-31. Оказалось, что у получавших лекарство грызунов улучшались процессы регенерации.

Ученые полагают, что новый метод поможет восстановлению пожилых людей. Но для определения правильной дозировки необходимы дополнительные исследования.

Как писали "Дни.ру", британские ученые разработали новые соединения, которые позволяют затормозить процесс старения в клетках организма. Они обозначаются как AP39, AP123 и RT01. Исследователи уверены, что лекарство, которое будет создано на их основе, позволит не только увеличить продолжительность жизни человека, но и улучшить ее качество.