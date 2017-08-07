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Здоровье

Ученые предложили идеальный завтрак для отличного ночного сна

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Горстка орехов и пара фиников обеспечивают верный баланс белков, жиров и углеводов, чтобы организм мог активировать обмен веществ и стабилизировать уровень сахара в крови. Такой завтрак гарантирует хороший ночной сон, а также поможет сбросить лишний вес.
прочитано 445 раз

Орехи и финики следует съесть в первые полчаса после пробуждения. Если не позавтракать таким образом, организм решит, что настало голодное время и в кровь будут выброшены гормоны стресса, мешающие полноценному ночному отдыху. 

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Как указывает физиолог, специалист по проблемам сна доктор Нерина Рамлахан, всего восемь орешков и пара фиников дадут в сумме около 150-200 калорий. Это поможет организму вечером вырабатывать гормон мелатонин, способствующий хорошему сну. Кроме того, такой завтрак в итоге помогает избавиться от лишнего веса, пишет The Telegraph.

"Верите вы в это или нет, но хороший завтрак поможет вам спать. Если не завтракать вообще, ваше тело может решить, что настали голодные времена, и начнет выработку гормонов стресса, которые плохо влияют на сон. Более того, завтрак помогает сбросить лишний вес, ускоряя метаболизм на 10 процентов", – приводит издание слова эксперта.

Как подчеркивает доктор Рамлахан, утомление заставляет нас взбадриваться кофеином в течение дня. Иногда, чтобы уснуть, некоторые употребляют алкоголь или едят перед сном. Но это не поможет. Более того, все вышеперечисленное наоборот, ведет к избыточному весу, так как организм начинает накапливать энергию в виде жира. 

Автор: Алексей Минин7 августа 2017, 21:52
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