Ученые предложили идеальный завтрак для отличного ночного сна
Орехи и финики следует съесть в первые полчаса после пробуждения. Если не позавтракать таким образом, организм решит, что настало голодное время и в кровь будут выброшены гормоны стресса, мешающие полноценному ночному отдыху.
Как указывает физиолог, специалист по проблемам сна доктор Нерина Рамлахан, всего восемь орешков и пара фиников дадут в сумме около 150-200 калорий. Это поможет организму вечером вырабатывать гормон мелатонин, способствующий хорошему сну. Кроме того, такой завтрак в итоге помогает избавиться от лишнего веса, пишет The Telegraph.
"Верите вы в это или нет, но хороший завтрак поможет вам спать. Если не завтракать вообще, ваше тело может решить, что настали голодные времена, и начнет выработку гормонов стресса, которые плохо влияют на сон. Более того, завтрак помогает сбросить лишний вес, ускоряя метаболизм на 10 процентов", – приводит издание слова эксперта.
Everyone should start their day with #dates!�� https://t.co/Ds3GYW5Y40 #healthy #wellness #fruit #vegan #rawfood #foodie #specialtyfood— Sahara Date Company (@SaharaDateCo) 7 августа 2017 г.
Как подчеркивает доктор Рамлахан, утомление заставляет нас взбадриваться кофеином в течение дня. Иногда, чтобы уснуть, некоторые употребляют алкоголь или едят перед сном. Но это не поможет. Более того, все вышеперечисленное наоборот, ведет к избыточному весу, так как организм начинает накапливать энергию в виде жира.
Блогер Лена Миро разобрала отношения между теперь уже бывшими супругами
Представитель актрисы прокомментировал слухи о страшной болезни
Балерина поделилась с подписчиками в Instagram пикантным фото в купальнике
Призывы расправиться с женщиной появились в социальных сетях