Разработан суперматрас для комфортного сна

Более трети времени, отведенного на жизнь, человек проводит во сне. Но это отнюдь не потерянные часы: от них зависит самочувствие и настроение в течение дня. Именно поэтому сегодня медики и ученые уделяют так много внимания тому, на чем мы спим, – кроватям и матрасам.

Сколиоз и остеохондроз были в советское время распространенными заболеваниями. Главная причина такой "эпидемии" в том, что место для сна зачастую представляло собой мягкий матрас с зависимой системой пружин. И это в лучшем случае. Большинство граждан спали на продавленных диванах или пружинных кроватях, что вовсе не способствовало развитию правильной осанки и нормальному отдыху.

В состоянии сна наш организм требует полного расслабления, а опорно-двигательный аппарат – эффективной поддержки, которая обеспечит оптимальное положение позвоночника. К счастью, с появлением ортопедических и анатомических матрасных блоков ситуация изменилась кардинально. Теперь производители делают акцент не только на удобстве, но и на полезности товаров этой категории. В целях усиления "лечебного эффекта" постоянно идет поиск новых конструкционных решений.

Сегодня доступны матрасы с оригинальными наполнителями, которые позволяют нашей мышечной системе полноценно отдохнуть от дневных нагрузок. Именно такие модели недавно презентовала известная фабрика "Промтекс Ориент", которая в этом году порадовала своих покупателей выпуском 50 новых разновидностей фирменных матрасов. Такие "домашние доктора" обладают высокой гипоаллергенностью и способностью к естественной вентиляции.

Среди матрасов нового поколения встречаются настоящие ноу-хау, произведенные из уникальных материалов. Так, в этом году свет увидела коллекция "Promtex-Orient Монолит Мемори", созданная с использованием комбинации кокосовой койры и оригинального наполнителя – этерлона. Этот революционный материал в свое время был разработан инженерами NASA для производства прокладок в креслах космонавтов. Под воздействием температуры выше 33 °С этерлон способен изменять форму, "запоминая" конфигурацию объекта. А для сохранения ортопедического эффекта в качестве второго слоя этих удивительных матрасов используется жесткая кокосовая койра. В результате тело оказывается в приятной впадине, благодаря чему мышечная система полностью расслабляется.