Как отдыхать дольше в 2018 году

Отпуск – радостное событие, на которое почему-то всегда отводится меньше времени, чем хотелось бы. Впрочем, при должном старании, его можно сделать существенно длиннее.

Специалисты международного туристического метапоиска momondo.ru показали, как совместить свой отпускной график с дополнительными выходными в 2018 году так, чтобы в три раза увеличить количество дней для отдыха и путешествий – с 18 до 59!

Новогодние каникулы

Куда ехать: Бангкок

Когда ехать: 1-14 января (14 выходных дня, из них 4 отпускных)

Дед Мороз дарит нам больше всего государственных выходных в году, и этот дар нужно использовать с максимальной пользой. Если поставить себе отпуск на первые же 4 дня рабочих дня года, то каникулы получится продлить аж до 14 дней. Почему бы не отправиться туда, где в январе лето? Скажем, под жаркое солнце Азии.

Отличный вариант – сбежать к теплу и шуму Бангкока. Удивительный, контрастный, яркий мегаполис вряд ли захочется покидать, не исследовав каждый его старинный храм и каждый небоскреб. Но лучше все-таки выделить пару-тройку дней на то, чтобы провести их в мирном безделье на пляже и набраться сил перед трудовыми буднями.

День защитника Отечества

Куда ехать: Стамбул

Когда ехать: 23-25 февраля (3 выходных дня)

В 2018 году защитникам Отечества посвятили только один дополнительный выходной – зато в пятницу. Три дня – вполне достаточный срок для хорошего сити-брейка. 23 февраля рано утром можно отправиться покататься на лыжах в Сочи или начать знакомство с древней столицей Турции.

Очаровательное место столкновения Востока и Запада, турецкая столица – идеальное направление для показательного городского отдыха. Наследие разных эпох, добродушное гостеприимство местных жителей, разнообразный, незабываемый стрит-фуд и атмосферные восточные базары – трех дней в Стамбуле будет достаточно для того, чтобы бесповоротно влюбиться в этот город.

Международный женский день

Куда ехать: Нью-Йорк

Когда ехать: 3-11 марта (9 выходных дней, из них 3 отпускных)

В наступающем году день, посвященный правам женщин, подарит нам два дополнительных выходных – четверг и пятницу. Прибавив всего три дня отпуска, получится устроить себе полноценный девятидневный отдых.

И это отличный повод для того, чтобы заполнить пробелы и отправиться в город, который ни на одну секунду не замедляет свой безумный ритм. Нью-Йорк удовлетворит самые требовательные запросы искушенных путешественников, истовых киноманов, ярых ценителей искусства и настоящих гурманов. Прогуляйтесь по Манхеттену, подобно героям своих любимых фильмов; проведите день в ярком Чайна-тауне, и три – в музеях современного искусства; откройте для себя новые блюда и попробуйте мировую классику на вкус в модных кафе Сохо…

Подготовка к майским праздникам

Куда ехать: Амстердам

Когда ехать: 28-30 апреля (3 выходных дня, из них 1 отпускной)

Последние выходные апреля в 2018 году сдвинут на один день, чтобы объединить их с майскими праздниками. И если долгое путешествие – не ваш вариант, то отправляйтесь на небольшой сити-брейк, взяв отпускной день в рабочую субботу.

В лабиринте каналов Амстердама легко и очень приятно потеряться. Арендуйте велосипед и отправляйтесь исследовать этот потрясающий, разнообразный и такой свободный город. Особенный апрельский подарок, который предоставит вам столица Голландии, – это, конечно, знаменитый фестиваль тюльпанов. Поезжайте в Национальный парк цветов Кекенхоф. Дорога не займет больше часа, а впечатления от буйства красок и аромата останутся с вами на всю жизнь.

Майские праздники

Куда ехать: Барселона

Когда ехать: 1-13 мая (13 выходных дней, из них 6 отпускных)

Майские праздники позволят нам устроить себе большой двухнедельный отдых, "разменяв" всего 7 отпускных дней. В последний месяц зимы за пляжами и ласковым солнцем не нужно ехать далеко. От Тенерифе до Дубая и от Тель-Авива до Тивата – выбор за вами.

А для меломанов май – время для солнца и жарких танцев на фестивалях Барселоны. В последний месяц весны этот город превращается в огромную площадку для новых талантов и мировых звезд, для настоящих ценителей ритма и тех, кто просто хочет повеселиться. Помимо огромных сцен и счастливых толп фанатов столица Каталонии порадует отличной погодой, шедеврами Гауди и невероятной средиземноморской кухней.

День России

Куда ехать: Париж

Когда ехать: 9-17 июня (9 выходных дней, из них 4 отпускных)

В июне мы отмечаем единственные летние государственные праздники, которые будут длиться два дня. Если добавить к ним еще четыре и скомпоновать с выходными, выйдет еще один отпуск длинною в 9 дней. Это время можно посвятить изучению экзотичных направлений – например, Марокко, если любите жару, или Фарерских островов, если предпочитаете прохладу.

Ну а Париж – это всегда хорошая идея. Особенно, когда на его посещение есть целых 9 дней в июне. В этом месяце очереди короче, чем в июле или августе, а погода уже подходит для того, чтобы размеренно гулять по городу в красном берете, а не прятаться от дождей или жары среди шедевров Лувра. Поэтому, изучив главные достопримечательности, выделите время еще и для того, чтобы устроить пикник в Булонском лесу или провести несколько часов на веранде типичного кафе, разглядывая прохожих или размышляя о будущем высокой моды.

День народного единства

Куда ехать: Санкт-Петербург

Когда ехать: 3-5 ноября (3 выходных дня)

Осень еще более скупа на праздники, чем лето. В это время года нас порадует только один дополнительный выходной – 5 ноября. Три свободных дня можно потратить на полную впечатлений городскую прогулку по Севилье или поездку по югу Италии.

А более смелые могут отправиться в Санкт-Петербург. Долго бродить по улицам вряд ли получится из-за осеннего холода. Чтобы променады были в радость, чередуйте их с посещением музеев, известных на весь мир, уютных модных кафе и ресторанов и, разумеется, лучших в стране баров.

Предновогодние выходные

Куда ехать: Лондон

Когда ехать: 29-31 декабря (3 выходных дня, из них 1 отпускной)

Последние два дня 2018 года, воскресенье и понедельник, решено сделать выходными, а субботу – рабочей. Поставьте себе отпуск на последний трудовой день и начните свои новогодние каникулы раньше.

Лондон в декабре – это добрая урбанистическая сказка. Разнообразные праздничные базары, украшения немыслимых цветов и знаменитый праздничный салют, на который съезжаются люди со всего мира. Загляните в Хэрродс, чтобы посмотреть на дизайнерские елочные игрушки – настолько же незабываемо красивые, насколько дорогие; проведите основательную беседу с добродушным незнакомцем в классическом пабе и сделайте атмосферную фотографию на Оксфорд-стрит. А потом – встретьте Новый год среди путешественников из разных уголков света.