Стресс провоцирует зависимость от смартфона

Корейские ученые установили тесную связь между эмоциональными расстройствами и зависимостью от гаджетов. Свои выводы специалисты сделали на основе опроса с участием 608 студентов.

Эксперты из Сеульского национального университета оценивали психическое здоровье испытуемых и то, насколько часто они используют в течение дня различные гаджеты, передает ТАСС.

Всем респондентам предлагалось оценить степень своей зависимости от смартфонов по 4-балльной шкале. Оказалось, что чем более выражены эмоциональные расстройства у человека, тем больше времени он проводит в компании телефона.

Так, в группе риска по развитию зависимости от смартфона оказались 36,5% испытуемых. У всех этих студентов был обнаружен высокий уровень стресса, а также симптомы депрессии и тревожности.

Те испытуемые, которые не страдали от подобных эмоциональных нарушений, также не были зависимы от гаджетов. Полученные результаты ученые объясняют тем, что стресс и депрессия провоцируют мощный гормональный сбой.

Эти эндокринные нарушения влияют на отделы мозга, отвечающие за самоконтроль. В итоге, человек с эмоциональным расстройством становится более подверженным аддиктивному поведению. Как отмечают авторы работы, число людей, которые болезненно зависимы от смартфонов, непрерывно растет, а значит, обществу пора обратить внимание на эту проблему.