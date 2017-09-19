Частый секс разрушает отношения в семье

Канадские психологи провели исследование на тему того, сколько секса нужно супружеским парам для счастья. Оказалось, что слишком частые занятия любовью вредят отношениям и часто приводят к разрыву.

Ученые провели аналогию секса с деньгами, измерив у семейных пар так называемый уровень "эмоционального благосостояния" в зависимости от того, как часто они вступали в половой акт. Оказалось, что благополучие тех пар, которые занимались интимом один раз в неделю, было сравнимо с тем, как чувствуют себя люди, зарабатывая 75 тысяч долларов в год.

Те же пары, у которых секс случался лишь один раз в месяц, ощущали себя так, как будто они зарабатывали 25 тысяч долларов в год. Таким образом разница благополучием пар с частым сексом и редки сравнима с 50 тысячами долларов в год, сообщает New Dawn.

По мнению ученых, секс с частотой четыре раза в месяц – оптимален для того, чтобы поддерживать гармоничные отношения в паре. Однако они подчеркивают, что превышение этой условной нормы может, напротив, навредить семье и даже ее разрушить.

Как отмечают авторы работы, часто партнеры занимаются сексом почти каждый день не из-за большого желания, а под давлением социальных стереотипов. Именно из-за этого в таких парах постепенно нарастает эмоциональное напряжение, которое в конце концов и разрушает отношения.

Ранее американские ученые заявили о том, что для достижения оргазма половой акт должен длиться как минимум 19 минут. При этом, в реальности люди занимаются сексом, в среднем, всего 12 минут. Таким образом, отношения большинства пар омрачены отсутствием регулярного пика наслаждения.