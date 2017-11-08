Кто из россиян рискует заболеть раком

Российский онколог Давид Заридзе заявил, что в течение последних 20 лет смертность от онкологических заболеваний падает. И здесь большую роль играет своевременная профилактика. По мнению специалиста, существует пять распространенных факторов, которые повышают риск возникновения рака.

По словам заведующего отделом эпидемиологии и профилактики российского онкологического научного центра имени Блохина Давида Заридзе, на развитие онкологии могут влиять курение, чрезмерное употребление алкоголя, избыточный вес, а также хронические инфекции и неблагоприятная экология. Эксперт подчеркнул, что среди этих факторов больше всего рак провоцирует курение.

По словам онколога, с 1993 года в России значительно снизилось потребление никотина. В свою очередь это привело к снижению уровня смертности от онкологии, передает Medik Forum.

По словам Заридзе, в этом плане крайне важно своевременно проводить диагностику с целью выявления маркеров рака. Однако, по мнению специалиста, в России эта практика осуществляется неэффективно.

"Флюорография, которая является основным компонентом диспансеризации, не способна выявлять не только рак легкого, но и ранние формы туберкулеза. Кроме того, флюорография небезопасна для организма. От этого метода отказались практически во всех странах, лишь в России он остается компонентом диагностических исследований", – подчеркнул эксперт.

По мнению онколога, специальные диагностические процедуры по выявлению онкологии не стоит проводить без показаний. Кроме того, для анализов такого рода стоит выбирать хорошо проверенные клиники. При гипердиагностике возможны ошибочные интерпретации данных – например, в случае доброкачественных образований.