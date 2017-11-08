Открыт легкий способ борьбы с ожирением

Американские ученые выяснили, что гормон аспросин регулирует активность областей мозга, отвечающих за контроль аппетита и массы тела. Специалисты научились управлять его активностью.

Снижать чувство голода и уменьшать количество съедаемой пищи можно, подавляя функцию аспросина. В результате исследований оказалось, что у людей с прогерией, которые страдают от преждевременного старения и дистрофии, а также имеют крайне слабый аппетит, имеется генная мутация.

Так, в их организме у белка фибриллина-1 отсутствует небольшой фрагмент. Эта часть называется аспросином. Ученые вывели мышей с такой же мутацией, что и у больных прогерией. Введение в организм животных данного гормона усиливало их аппетит, передает MedicalXpress.

Оказалось, что аспросин взаимодействует с нейронами в гипоталамусе, которые стимулируют и подавляют чувство голода. Гормон по-разному влияет на обе разновидности клеток, усиливая аппетит.

Также известно, что у полных людей уровень аспросина в крови довольно высок. Эксперты считают, что результаты исследования помогут разработать новые методы лечения ожирения, основанные на уменьшении концентрации этого гормона.

Ранее испанские ученые обнаружили эффективное средство для избавления от лишних килограммов. Оказалось, что жировая ткань у тучных людей и у тех, чей вес считается нормальным, имеет принципиально разный состав.

У первой группы преобладает так называемая белая жировая ткань, богатая особым белком – протеинкиназой МКК6. Именно это вещество отвечает за ожирение. Этот белок препятствует превращению белого жира в правильный, бурый жир. Последний тип ткани является полезным – он сгорает для поддержания в организме тепла.