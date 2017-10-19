Создано эффективное лекарство от ожирения

Препарат разработали американские специалисты. Инъекции этого вещества снижают аппетит, позволяют бороться с лишним весом и уменьшают риск развития диабета.

Действующим компонентом препарата является белок GDF15. Он регулирует массу тела у животных и человека.

Кроме того, эксперименты на грызунах показали, что белок помогает предотвратить отложение жира и ускорить его сжигание в организме. Однако GDF15 быстро разрушается, попадая в кровь, сообщает издание New Scientist.

Чтобы увеличить продолжительность функционирования белка, ученые добавили к нему фрагменты антител. Препарат был успешно протестирован на страдающих ожирением обезьянах.

Животные стали потреблять на 40% меньше пищи, чем обычно. Еженедельные инъекции привели к потере массы тела на 10% в течение 42 дней. Кроме того, у них уменьшилась вероятность заболевания диабетом второго типа.

Ранее испанские ученые обнаружили эффективное средство для избавления от лишних килограммов. Оказалось, что жировая ткань у тучных людей и у тех, чей вес считается нормальным, имеет принципиально разный состав.

У первой группы преобладает так называемая белая жировая ткань, богатая особым белком – протеинкиназой МКК6. Именно это вещество отвечает за ожирение.

Этот белок препятствует превращению белого жира в правильный, бурый жир. Последний тип ткани является полезным – он сгорает для поддержания в организме тепла.