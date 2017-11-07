Открыт способ управлять сексуальным влечением

Британские ученые нашли способ управлять сексуальным желанием. Для этого они предлагают использовать гормон киссепептин.

По результатам экспериментов на мышах они пришли к выводу, что он усиливает сексуальное влечение и уменьшает беспокойство и нервозность. Об этом специалисты рассказали на ежегодной конференции Общества эндокринологии в Харрогейте. Там они заявили, что результаты эксперимента будут верны и для людей.

По словам ученых, гормон киссепептин влияет на группу нейронов в мозгу, которая ответственна за эмоциональное и сексуальное поведения, в частности, чувство беспокойства или социальное взаимодействие.

Один из авторов исследования, Даниэль Адекунби отмечает, что активация этих нейронов координирует сексуальное и тревожное поведение, находя баланс между инстинктом размножения и чувством опасности, способствуя максимально эффективному репродуктивному результату. "У мужчин расстройства, связанные с беспокойством, протекают в тандеме с сексуальной дисфункцией", – добавляет ученый.

Специалистам, во время эксперимента на мышах, удалось добиться того, что самцы стали проявлять больший интерес к самкам, стали более активны в "социальном" отношении и стал показывать меньший уровень беспокойства в ходе соответствующих тестов.

Кроме того Даниэль Адекунби заявил, что работа его группы является первой, благодаря которой удалось определить важную роль кисспептина в регулировании сексуального и социального поведения. Она позволяет приблизиться к созданию препаратов, направленных на предупреждение сексуальной дисфункции и расстройств, связанных с беспокойством.