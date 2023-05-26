Собянин: Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" создали свыше 13,5 тысячи рабочих мест

Похороны мужа Дианы Гурцкая Тесты Атмосфера в семье Прилучного Игры Сонник

Топ новостей недели

Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина

Лента новостей

Пятница 26 мая

10:59"Ушла под воду": домработница раскрыла жуткий случай из жизни Орбакайте 10:30Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса 09:50Стало известно о записи всех телефонных переговоров Пугачевой 09:33"Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы 09:03Онлайн-сервис по расчету мест для парковки у домов появился в Подмосковье 08:40Почему болит голова после тренировки? Ответ эксперта 08:20Представшую перед фанатами в шикарном платье Андрееву сравнили с Шамаханской царицей 08:00Квартиры в ЮЗАО названы самыми желанными 06:26Ольга Бузова шокировала вульгарным видом в православной церкви 04:09Что делать при укусе осы 02:35Родившая пятерых детей Водянова сверкнула упругой грудью 00:04Из Подмосковья ушло 46% застройщиков 21:57Мультфильмы Хаяо Миядзяки убирают из российских онлайн-кинотеатров 20:41"10 лет деградации": психиатр пожурил Волочкову за страсть к выпивке 19:25"Явно прогадала": оголившаяся на людях Серябкина потерпела фиаско 18:25Скрытые сигналы народу: эксперт указал на необычное поведение Кейт Миддлтон 18:15Куда сходить в Москве: афиша с 26 мая по 2 июня 17:48"Надену свое тряпье и пойду куда глаза глядят": SHAMAN долго притворялся 17:37От Аллы Пугачевой требуют вернуть долг за недвижимость в Подмосковье 16:40"Сильнейшие переживания": Костомаров погряз в депрессии после ампутации 16:13"Становится другим человеком": Подольская впервые рассказала о зависимости у сына 15:30"Росатом" собрал в Санкт-Петербурге сотни молодых экологов и активистов 15:04У показавшей грудь после пластики Костенко нашли ассиметрию 14:30Сволочи и патриоты: российских звезд разделили на два лагеря 14:20Неизвестный устроил пожар на железной дороге под Красноярском 13:40Известный американский бренд полностью выкупил свой бизнес в России 13:2065-летняя Шэрон Стоун показала полуобнаженные ягодицы в купальнике 13:00"Большая утрата": в России высказались о смерти знаменитой артистки 12:40Предполагаемая жена Алексея Воробьева раскрыла тайну о романе и ребенке 12:20В Москве во время ДТП со скорой погиб медработник 12:00"Выступлений никогда не состоится": Шахназаров ответил оскорбившему народ Макаревичу* 11:40Пожар на строительном рынке в Одинцово ликвидирован 11:20Блогер заявил о ментальных проблемах Семенович на фоне завершения карьеры 11:00За мытье машины на даче в России предусмотрен штраф – юрист 10:4016-летняя бунтарка-дочь Глюкозы раскрыла правду о беременности 10:20Дочь певицы Славы призналась в серьезных проблемах после родов 10:00"Был помятым": Появились данные о состоянии Ромы Зверя после потасовки в баре 09:40Как подготовить квартиру к продаже: объяснил риелтор 09:20Собчак раскритиковала устаревший и бедный стиль свадьбы Дакоты 09:00Недвижимости на сотни миллионов: 49-летний Фомин не оставил завещания 08:40"Черная земля": сбылось пугающее предсказание российской ясновидящей 08:20"Тоже так делаю": методы воспитания Шепелева вызвали вопросы в Сети 08:00Где в Подмосковье искать квартиры до 4 млн 06:25Библиотека в доме: как хранить книги в гармонии с интерьером 04:12"Цена дешевеет на 10-15%": легкий способ сэкономить на отеле в путешествии 02:17С какими проблемами сталкиваются работодатели при подборе персонала 00:01Каких людей чаще кусают комары – объяснили ученые 22:36Прощание с легендой: умерла Тина Тернер 21:57У 50-летней Хайди Клум вывалилась сделанная грудь в самый ответственный момент 21:19Живущая в США дочь не разговаривает с Владимиром Машковым больше года
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" создали свыше 13,5 тысячи рабочих мест

77

Лидерами стали компании кластера микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной роботизации.

В 2022 году резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" создали около двух тысяч рабочих мест. Город получил от них более 30 миллиардов рублей инвестиций. По сравнению с 2021-м это на 40% и 12% больше соответственно, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Москва запустила проект "ТехноРабота". Вакансии резидентов технополиса закрываются в течение 30 дней.

Собянин назвал технополис флагманом столичной промышленности. Он отметил, что в рамках особой экономической зоны действуют более 200 высокотехнологичных компаний.

"В общей сложности они создали свыше 13,5 тыс. рабочих мест и вложили больше 120 миллиардов рублей инвестиций", – уточнил градоначальник.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее сообщил, что в индустриальном парке "Руднево" к 2025 году появится около 20 тысяч рабочих мест. Там расположились производители беспилотников, банкоматов и другого высокотехнологичного оборудования.

26 мая 2023, 10:29
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Собянин: Административный "зеленый коридор" помогает разворачивать в Москве новые производства
Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин: Москва стала победителем международной инвестиционной премии Annual Investment Meeting

Собянин: Москва стала победителем международной инвестиционной премии Annual Investment Meeting
Премия проводится ежегодно в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Столица победила в номинации "Центральная Азия, Кавказ и Россия".

Бизнес в международном пространстве: опыт Юрия Каратаева

Бизнес в международном пространстве: опыт Юрия Каратаева
Известный российский ТОП-менеджер, более 15 лет управляющий крупными холдингами, рассказал о том, как освоить международный рынок Бизнес-ландшафт в Центральной Азии претерпевает изменения по мере того, как все больше и больше российских компаний переориентируются на Казахстанский рынок.

Собянин заявил о начале серийного выпуска российских банкоматов в "Рудневе"

Собянин заявил о начале серийного выпуска российских банкоматов в "Рудневе"
Предприятие может выпускать до 15 тысяч устройств в год с перспективой увеличения в два раза. Банкоматы производит московская группа компаний BFS.

Собянин сообщил о росте производства продуктов питания в Москве

Собянин сообщил о росте производства продуктов питания в Москве
Предприятия нарастили выпуск мясных, колбасных изделий и субпродуктов. Наибольший рост показала рыбная продукция.

Кредитная игла-2023: как россияне попадают в безвыходное положение

Кредитная игла-2023: как россияне попадают в безвыходное положение
Ирек Сафин, основатель юридической компании "Международное юридическое бюро" (МЮБ, International Law Office), рассказал, почему россияне попадают в кредитную кабалу. В современном мире кредитные карты в наших кошельках лежат, будто бы визитки.

Выбор читателей

24/05СрдСвято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко 24/05СрдCтал вечным соседом Юлечки: семья Началовых подошла к гробу мужа Гурцкая 24/05СрдНевозможно смотреть: черную от горя Гурцкая прятали под зонтиками у гроба мужа 24/05Срд"Пытался не лететь": внезапно умерший муж Гурцкая провел последние дни в кубинской гостинице 24/05Срд"В голове не укладывается": Панкратов-Черный в шоке от поведения Галкина* 24/05СрдУ 50-летней Хайди Клум вывалилась сделанная грудь в самый ответственный момент