В индустриальном парке "Руднево" появится около 20 тысяч рабочих мест

Индустриальный парк "Руднево" входит ОЭЗ "Технополис Москва".



Особая экономическая зона "Технополис Москва" благодаря усилиям столичных властей развивается семимильными шагами. Сегодня это гигантская территория, объединяющая шесть площадок: "Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ», "Ангстрем", "Руднево". ОЭЗ имеет особый юридический статус, позволяющий устанавливать льготный режим для инвесторов, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Расположившаяся на площади 260 гектаров, особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов. Кроме того, она генерирует большое количество рабочих мест, в том числе, для людей с узкими специальностями.

Так, за счет увеличению площади возведенных промышленных объектов в индустриальном парке "Руднево" к 2025 году появится около 20 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В индустриальном парке “Руднево” уже расположились производители беспилотных авиационных систем, банкоматов и высокотехнологичного оборудования для отбора возобновляемых источников сырья. К 2025 году площадь возведенных промышленных объектов увеличится почти в шесть с половиной раз, при этом будет создано до 20 тысяч рабочих мест", – отметил чиновник.

Первую производственную линию в индустриальном парке "Руднево" рамках организации федерального центра беспилотных авиационных систем открыла компания "Аэромакс". Как почеркнул глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, компания планирует расширить свое производство, что позволит создать более 1,2 тысяч рабочих мест.

К слову, на базе "Руднево" инвесторы могут размещаться уже готовых зданиях или строить заводы под индивидуальные требования. К примеру, на территории индустриального парка функционирует предприятие полного цикла по изготовлению компонентов из алюминиевых и титановых сплавов для крыла самолета МС-21 – ПАО "Корпорация "Иркут" (ПАО ОАК).

Размещенные на территории центра "Руднево" промышленные предприятия стремятся получить статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва". Однако он предполагает не только налоговые и таможенные льготы, но и большую ответственность со стороны компаний за взятые на себя обязательства, уточнил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.