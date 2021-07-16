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Экономика
"ЕР" предложит меры по сдерживанию цен на продукты

"ЕР" предложит меры по сдерживанию цен на продукты

19 июля на площадке партии пройдет совещание, на котором озвучат конкретные меры по снижению стоимости ряда продуктов питания.
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На партийном совещании "Единой России" с руководством правительства России и главами регионов 19 июля речь пойдет прежде всего о сдерживании роста цен на продукты питания из так называемого "борщевого набора". В данную продуктовую корзину входят самые популярные для россиян овощи: морковь, лук, картофель, свекла и капуста. Естественно, их дрожание может ударить по кошельку граждан, поэтому партия принимает активные меры, чтобы избежать негативного эконмического эффекта и помочь россиянам.

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На партийном совещании будет сформирована рабочая группа. Она займется координацией работы по урегулированию цен. Возглавит группу заместитель председателя Государственной Думы РФ Алексей Гордеев. Для участия уже приглашены представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты. Об этом рассказал секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак на онлайн-совещании с региональными отделениями партии.

"В регионах идет обсуждение народной программы партии. И буквально через одно идут обращения по крайне высоким ценам на самые основные продукты. Эта тема также звучала в ходе прямой линии с Президентом. Об этом говорят люди на встречах с кандидатами, пишут в СМИ и интернете. Эта проблема касается каждого. Ее нельзя объяснить экономическими причинами, погодными условиями или пандемией", – отметил Турчак.

Кроме того, секретарь генсовета попросил своих коллег оперативно в течение двух суток подготовить предложения и отработать их с губернаторами. "Одними федеральными мерами мы, безусловно, не ограничимся", – подчеркнул он.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 16 июля 2021, 12:35 Источник: ER.RU ✓ Надежный источник

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