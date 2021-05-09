Повышение цен на продукты: какие товары в группе риска

Аналитик соощил, на какие продукты могут вскоре повыситься цены. Эксперт объяснил причину увеличения стоимости товаров.

Доктор экономических наук Владимир Смирнов исследовал ценообразование на продукты питания и сделал вывод о том, что к лету некоторые продовольственные товары могут стоить существенно дороже. Об этом же говорит прогноз других авторитетных экспертов. Так, в течение мая может вырасти стоимость молока, чая, кофе, консервов, отдельных сортов рыбы. Аналитики отметили, что цены на эти продукты питания повысятся примерно на 15-20%.

Объяснить вероятное повышение цен Владимир Смирнов решил на примере рыбы. По его словам, некоторые сорта и ингридиенты рыбной продукции поступают на российский рынок из зарубежных стран. Соответственно, их закупка и конечная стоимость тесно связана с курсом валют и ценностью рубля. Как сообщил эксперт, за последние недели российская валюта сильно ослабла, поэтому потребительская цена отдельных сортов рыбы может из-за этого увеличиться.

Аналитик подчеркнул, что резкого сдвига в повышении стоимости товаров не будет, так как еще в марте этот процесс начал регулировать Банк России. Учреждение выполняет задачу налаживания денежно-кредитной политики. По мнению Владимира Смирнова, это положительно скажется на уменьшении инфляционного давления, а также нормализации цен на продукты питания.