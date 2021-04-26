Продукты в российских магазинах заметно подорожали

В базовую потребительскую корзину, которую должен иметь возможность приобрести любой гражданин, даже получающий прожиточный минимум, входят такие продукты как хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, кондитерские изделия, соль, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, масло, чай и специи.
Журналисты сравнили динамику цен на эти продукты в популярных в стране супермаркетах. Причем для сравнения брались самые дешевые марки – "Красная цена", "Просто", "На каждый день", в зависимости от того, о каком именно торговом предприятии идет речь. Стоимость одних и тех же продуктов заметно увеличилась.
Изменения цены потребительской корзины с 2020 по 2021 годы
|Магазины
|2020 год
|2021 год
|Пятерочка
|971 рубль
|1048 рублей
|Ашан
|1030 рублей
|1045 рублей
|Перекресток
|919 рублей
|1001 рубль
Как показали измерения, цена потребительской корзины подскочила даже в сравнении за один месяц, передает Life.ru. Та же потребительская корзина сравнивалась по стоимости в марте и апреле.
Изменение цены потребительской корзины с марта по апрель 2021 года
|Магазины
|Март 2021 года
|Апрель 2021 года
|Пятерочка
|1048 рублей
|1071 рубль
|Ашан
|1001 рубль
|1110 рублей
|Перекресток
|1045 рублей
|1149 рублей
Журналисты отметили рост цен на самые разные товары. При этом речь идет о самых доступных их категориях.
Популярные темы форума
Лижите мне жооопу, подпись: Наталья.
Патриархат? За или против?
Ваш любимый продукт.
Гастеры
Скоро лето ☺
Инопланетяне подсказали
Друзья и враги
Заголовки статей шокируют 😨
Мне нравится теплое время года!
Соображения знать о Квартирный переезд в Москве