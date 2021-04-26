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Экономика
Продукты в российских магазинах заметно подорожали

Продукты в российских магазинах заметно подорожали

Журналисты сравнили, насколько подорожали самые дешевые продукты в популярных российский супермаркетах.
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В базовую потребительскую корзину, которую должен иметь возможность приобрести любой гражданин, даже получающий прожиточный минимум, входят такие продукты как хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, кондитерские изделия, соль, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, масло, чай и специи.

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Журналисты сравнили динамику цен на эти продукты в популярных в стране супермаркетах. Причем для сравнения брались самые дешевые марки – "Красная цена", "Просто", "На каждый день", в зависимости от того, о каком именно торговом предприятии идет речь. Стоимость одних и тех же продуктов заметно увеличилась.

Изменения цены потребительской корзины с 2020 по 2021 годы

Магазины2020 год2021 год
Пятерочка971 рубль1048 рублей
Ашан1030 рублей1045 рублей
Перекресток919 рублей1001 рубль

Как показали измерения, цена потребительской корзины подскочила даже в сравнении за один месяц, передает Life.ru. Та же потребительская корзина сравнивалась по стоимости в марте и апреле.

Изменение цены потребительской корзины с марта по апрель 2021 года

МагазиныМарт 2021 годаАпрель 2021 года
Пятерочка1048 рублей1071 рубль
Ашан1001 рубль1110 рублей
Перекресток1045 рублей1149 рублей

Журналисты отметили рост цен на самые разные товары. При этом речь идет о самых доступных их категориях.

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Фото: Леонид Павлюченко/Dni.Ru
Автор: 26 апреля 2021, 08:47 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость706293
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Враги обложили со все сторон. Виноваты они. Поэтому продукты подорожали.
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