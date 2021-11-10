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Экономика
Россияне вложили в фонды акций рекордные суммы

Россияне вложили в фонды акций рекордные суммы

Чистый приток средств в паевые фонды акций вышел на рекордный уровень – 18,8 миллиарда рублей по итогам октября. Это на 38% выше сентябрьского результата.
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Раньше участники рынка обращали внимание в основном на облигационные стратегии. Текущий год отметился стремительным ростом популярности инструментов, связанных с инвестициями в акции.

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Согласно данным Investfunds, наибольшим спросом пользуются российские акции.

Паевый инвестиционный фонд "МКБ Акции" (ранее "Регион Фонд Акций") занимает первое место среди неотраслевых фондов от управляющих компаний, принадлежащих российским банкам из первой десятки.

Это один из старейших инвестиционных фондов России. В начале "нулевых" группа компаний "Регион" Сергея Сударикова создала ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Регион Фонд Акций". Сейчас им управляет АО "УК МКБ Инвестиции".

Стоимость паев инвестиционного фонда показывает стабильный рост уже на протяжении 11 лет. По итогам сентября 2021 года стоимость чистых активов фонда превысила миллиард рублей.

Ранее Сергей Судариков спрогнозировал рост популярности ESG-инвестирования. В ближайшие несколько лет они обеспечат кратный рост облигационного рынка, считает предприниматель.

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Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Автор: 10 ноября 2021, 15:36

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