"Низкий уровень рубля выгоден": экономисты пророчат России сбалансированный бюджет

Аналитики Bloomberg опубликовали печальную статистику. Экономисты предположили, что курс рубля упал до минимума. Теперь российским специалистам приходится успокаивать граждан и выдвигать собственные прогнозы.

Международное деловое издание обнародовало данные, на которых отчетливо видно, что курс рубля находится на критической отметке и сейчас фундаментально недооценен.

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По мнению специалистов Citigroup и Sova Capital, россиянам стоит ждать возвращения к 70 рублям за доллар, как было до начала бушующей пандемии коронавируса.

Аргументы зарубежных экономистов весьма серьезные. Статистика подтвердила, что в начале июня рубль показал печальную динамику по сравнению с другими валютами.

Более того, аналитиков смутил тот факт, что цены на нефть, неожиданно рухнувшие в начале года, уже успели вырасти на 30%. Из этого следует, что Россия обязана "подтянуться", так как является крупнейшим экспортером энергоресурсов.

К экономическим проблемам присоединились и неразрешенные политические моменты. Западные эксперты предполагают, что Россия может столкнуться с волной новых санкций.

Несмотря на все неутешительные прогнозы, Bloomberg добавили, что проявление политических конфликтов маловероятно. Главные лоббисты антироссийских санкций – США – заняты предвыборными играми.

Игорь Николаев, доктор экономических наук, опроверг предубеждение зарубежных источников. Если верить словам директора института стратегического анализа компании ФБК, то в нашей стране никогда не было такой низкой ключевой ставки – 4,25%.

"А снижение ключевой ставки делает менее выгодными рублевые гособлигации – зарубежные инвесторы из них уходят. Кроме того, низкий рубль нужен, чтобы сбалансировать российский бюджет. Такой курс выгоден", – добавил Игорь Николаев.

Российские экономисты во всем винят экспорт энергоресурсов, который значительно упал из-за пандемии. Из этого следует, что на данный момент нефтедолларов в бюджет поступает меньше. Самый простой вариант компенсации – когда за доллар можно выручить больше рублей.

