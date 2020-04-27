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Экономика

В шесть раз: появились данные о росте безработицы в России

Фото: Rudolf/Arco Images GmbH/www.globallookpress.com
Стали известны пугающие данные о безработице в России. По прогнозам, число незанятых граждан может существенно вырасти.
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По данным Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ), число безработных может вырасти в шесть раз и достигнуть 5,3 миллиона. По мнению экспертов, официальная безработица в России будет расти по нескольким причинам.

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Во-первых, это вынужденный простой в экономике. Также дело в упрощении процедуры постановки на учет и роста размера пособия до прожиточного минимума, передает телеканал "360".

При этом специалисты отметили, что выплаты заложены на вдвое меньшее количество официально зарегистрированных безработных. Так, на это полагается 2,5 миллиона, сообщает НСН.

В свою очередь Росстат сделал отчет по занятости и безработице в России за март 2020 года. Согласно исследованию, за месяц численность трудоспособного населения составляла 74,9 миллиона человек.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, несмотря на кризис, безработица в России минимальна. Таковых граждан – 0,7% от экономически активного населения.

Автор: 27 апреля 2020, 12:17

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