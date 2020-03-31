"Огромный шок": будущему мировой экономики вынесли суровый приговор

Мировую экономику и фондовые рынки ждет "много боли". Такой прогноз озвучил нефтегазовый аналитик инвестиционной компании Cantor Fitzgerald Джек Эллардайс.



Эксперт сравнил то, что происходит сейчас, с кризисом 2008 года, хотя падение цен пока не так сильно. Однако темпы нынешнего беспрецедентны, считает Эллардайс.

"Боль продлится еще очень долго", – цитирует специалиста Business Insider. С ним согласен стратег компании RaboResearch Майкл Эвери. Он заявил, что мировую экономику ждет огромный шок.

Одной из причин кризиса финансисты называют изменчивость котировок, вызванную падением цен на нефть. Еще одна глобальная проблема, повлиявшая на мировую экономику – распространение коронавируса.

Аналитики призывают инвесторов не вкладываться в акции. Они считают основным фактором, который вынудит игроков рынка распродавать активы, публикацию экономических данных американским Минфином в начале апреля. Они покажут всю глубину вызванного пандемией коронавируса кризиса.

Как писали "Дни.ру", треть мировой экономики находится в рецессии. При этом каждая новая неделя карантина из-за пандемии коронавируса ухудшает ситуацию. По прогнозам экспертов, мировую экономику ждет очередная Великая депрессия.