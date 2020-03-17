Большой обвал: назван срок обрушения российской экономики

Мир одновременно охватили кризисы фондового и нефтяного рынков, отметил Хазин. По его словам, Россия на протяжении последних лет поддерживала сланцевую промышленность в США и вместе с другими игроками удерживала цены на уровне 60-70 долларов за баррель.
Пандемия коронавируса внела в эту схему коррективы. В марте Россия вышла из нефтяной сделки, а Саудовская Аравия нарастила объемы добычи нефти, обрушив цены, сказал экперт. Сложившаяся приведет в большому обвалу экономики осенью 2020 года, приводит мнение экономиста портал Deita.ru
Экономист Михаил Хазин спрогнозировал "большой обвал" российской экономики, а политический обозреватель Никита Коваленко более оптимистичен. Он назвал сложившуюся ситуацию "ощутимым контрударом по американской экономике", подчеркнув, что Россия справится с "временными сложностями".
Впрочем, Михаил Хазин давно известен своими мрачными прогнозами. И далеко не все из них сбываются. Но в безрадостном информационном потоке последних дней звучат и вполне оптимистичные и взвешенные оценки.
Так, политический обозреватель Никита Коваленко считает апокалиптические прогнозы напрасными. Обвал курса рубля и снижение цены на нефть из-за коронавируса – не новый кризис, а временные сложности на фоне важнейшего геополитического маневра России, написал он в газете "Взгляд".
Обвал стоимости черного золота прежде всего ударит по США, чья сланцевая промышленность и без того держится из последних сил. Саудовская Аравия и Россия сознательно не стали находить компромисс, чем по ставили американскимх нефтяников под мощный удар. Москва, уверен Коваленко, прекрасно осознавала последствия и конечную цель маневра.
В первом полугодии обозреватель прогнозирует доллар на уровне 69-73 рублей, а евро – 79-83. Но на ценах в магазинах новые валютные котировки не отразятся, считает он.
Напомним, что 17 марта на фоне новостей о распространении коронавируса COVID-19 цена на нефть североморской марки Brent опустилась до 29,44 долларов за баррель. Центральный банк России установил на 18 марта курс доллара 73,88 рубля, евро – 82,30.
Популярные темы форума
Чего боится коронавирус?
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Пандемия это ,что?
Лиона-хамелиона
Что вам нравится в мужчинах?
Сколько вам лет?
Терешкова ,что сказала????
Здесь есть овны?
Путанила
одиночество