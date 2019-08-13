Россиян предупредили об изощренном способе кражи денег с карт

Стало известно о новом методе вывода капитала с банковских карт. Только на этот раз пострадавшему доказать преступление будет практически невозможно.
У потенциальной жертвы звонит телефон. Голос в трубке представляется сотрудником банка и оповещает о проведении подозрительной операции в другом регионе.
"Человек сказал, что его звонок – попытка помочь мне. Якобы банк видит транзакции в основном на территории Московской области, поэтому решил заблокировать попытку списания в Ростовской области", – рассказал корреспондент "Российской газеты".
Как правило, клиент заявляет, что подобного рода операции не совершал. Тогда злоумышленники якобы блокируют попытку списания, отмечает НСН.
"Специально подчеркну, что этот "сотрудник" не запрашивал у меня никаких конфиденциальных данных и тем самым долго не вызывал подозрения", – сообщается в авторской статье.
Далее клиент банка отвечает на вопрос, какой операционной системой пользуется. По данным URA.ru, аферисты советуют установить на смартфон программу удаленного доступа TeamViewer.
Зная ID клиента, мошенники могут зайти в его устройство и провести любые операции. Доказать, что гаджет был взломан, в этом случае практически невозможно, сообщает телеканал "360". По факту человек добровольно предоставляет доступ к своему устройству третьим лицам.
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